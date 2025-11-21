Schoeller-Bleckmann: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Schoeller-Bleckmann veröffentlichte am 20.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schoeller-Bleckmann ein EPS von 0,600 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 104,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,6 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at