Scholz: Breitere europäische Unterstützung für Ukraine nötig

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die europäischen Partner vor dem EU-Sondergipfel zu einer stärkeren militärischen Unterstützung der Ukraine aufgefordert. "Es kann nicht alleine an Deutschland hängen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag.

Scholz erinnerte daran, dass Deutschland der größte Unterstützer nach den USA für die Ukraine sei und die Hälfte der Hilfe aus Europa leiste. "Und wenn wir diejenigen wären, die das überwiegend machen müssen, dann ist es nicht genug für die Ukraine. Wir wollen, dass mehr Länder sich aktiv beteiligen an der Unterstützung", sagte der Kanzler.

Der Kanzler warnte vor einer Lage, in der Deutschland überfordert sein könnte. Weltweit müsse alles dafür getan werden, dass dieser Zustand nicht eintrete, "denn es wäre Hybris, wenn wir glaubten, dass wir allein es richten können", so Scholz. "So ist es nicht. Wir brauchen Gemeinsamkeit und Solidarität."/cn/DP/nas