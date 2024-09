Scholz: Fügen Geschichte der Chemieindustrie Kapitel hinzu

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht mit der geplanten Kunststoffrecyclinganlage des Chemieunternehmens LyondellBasell ein weiteres "Kapitel" der Chemieindustrie in Deutschland erreicht. "Der Chemiekonzern LyondellBasell hätte überall investieren können. Sie haben sich aber für Deutschland entschieden: aus Zuversicht, dass der Standort eine gute Zukunft hat", sagte Scholz anlässlich der Grundsteinlegung in Wesseling laut Mitteilung über den Kurznachrichtendienst X. "So fügen wir der Geschichte der Chemieindustrie ein Kapitel hinzu. Eines, das in die Zukunft weist", betonte der Kanzler.

September 19, 2024 09:22 ET (13:22 GMT)