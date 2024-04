Scholz reist für drei Tage nach China - Treffen mit Präsident Xi

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Samstag für drei Tage nach China und wird dort unter anderem Präsident Xi Jinping treffen. Neben der Hauptstadt Peking werde Scholz die beiden Metropolen Chongqing und Shanghai besuchen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Der Kanzler wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Außerdem werden die Minister Cem Özdemir (Agrar, Grüne), Volker Wissing (Verkehr, FDP) und Steffi Lemke (Umwelt, Grüne) teilweise dabei sein.

Es ist die zweite Reise des Kanzlers nach China seit seinem Amtsantritt im Dezember 2021. Sein Antrittsbesuch im November 2022 war wegen der noch anhaltenden Corona-Pandemie nur ein Tagestrip. Diesmal nimmt er sich drei Tage Zeit - so viel wie noch nie zuvor für ein einziges Land bei einer Reise. Die einzige vergleichbare Reise war sein Antrittsbesuch in Kanada, wo Scholz im August vergangenen Jahres ebenfalls an drei Orten Station machte, aber insgesamt nur rund 48 Stunden vor Ort blieb.

Zu den Hauptthemen dürften der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Spannungen zwischen China und Taiwan sowie eine Reihe von Wirtschaftsfragen gehören. Erste Station ist das am Jangtse-Fluss in Zentral-China gelegene Chongqing, das als größte Stadt der Welt gilt. Im gesamten Verwaltungsgebiet, das so groß wie Österreich ist, leben etwa 32 Millionen Menschen. Shanghai im Südosten Chinas gilt als wichtigste Wirtschafts- und Finanzmetropole des Riesenreichs mit seinen insgesamt 1,4 Milliarden Einwohnern.

In beiden Städten will Scholz Standorte deutscher Unternehmen besuchen. In Shanghai ist zudem eine Rede an einer Universität und eine Diskussion mit Studenten geplant. In Peking wird Scholz neben Präsident Xi auch Ministerpräsident Li Qiang treffen. Beide Regierungschefs nehmen gemeinsam an einer Sitzung des deutsch-chinesischen Wirtschaftsausschusses teil./mfi/DP/ngu