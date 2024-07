Scholz reist nach Serbien zu Gesprächen über Kooperation bei Rohstoffen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Freitag mit Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic in Belgrad zusammenkommen und über eine engere Zusammenarbeit bei Rohstoffen sprechen. Beide werden dort gemeinsam mit dem Vize-Präsidenten der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, und Unternehmensvertretern an dem "Critical Raw Material Summit" teilnehmen. Bei diesem Gipfel zu kritischen Rohstoffen soll ein Memorandum of Understanding zwischen Serbien und der EU-Kommission unterzeichnet werden, mit der beide Seiten ihre Absicht über eine strategische Partnerschaft zu nachhaltigen Rohstoffen, Batterie-Wertschöpfungsketten und Elektrofahrzeugen betonen werden, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte.

"Hintergrund ist ein Projekt zum nachhaltigen Lithiumabbau in Serbien. Insgesamt geht es um die Weiterentwicklung einer europäischen Rohstoffagenda und die Diversifizierung von Rohstoffquellen", sagte Hebestreit. Dabei werde man sich zu hohen Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards verpflichten.

Im Anschluss an den Gipfel ist für Freitag um 10:50 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz von Scholz und Vucic vorgesehen.

July 17, 2024