Scholz: Spirit für die ganze Regierung nochmal neu zünden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz wünscht sich trotz aller Differenzen ein Zusammenraufen seiner Ampel-Koalition. Die in früheren Jahren so zerstrittene SPD habe gezeigt, was das bringe, sagte Scholz am Dienstagabend auf dem Jubiläumsempfang zu 50 Jahren Seeheimer Kreis in Berlin. Die SPD trage heute "vollständig geschlossen miteinander die Regierungsarbeit", und alle hielten zusammen. Das habe den Erfolg der Partei ausgemacht.

"Man könnte ja von dieser Erfahrung auch andere profitieren lassen", sagte Scholz. "Und deshalb ist schon mein ausdrücklicher Wunsch, dass für die Zusammenarbeit in der Regierung diese Erkenntnisse auch gelten." Der Bundeskanzler warb dafür, den "Spirit für die ganze Regierung" noch einmal neu zu zünden. "Da ist was drin mit Unterhaken, auch in der Regierung."

Der Seeheimer Kreis gilt als konservativer Flügel der SPD-Fraktion - neben ihm gibt es noch die parlamentarische Linke und die Netzwerker. Vor 50 Jahren seien die Seeheimer gegründet worden, weil die SPD so zerstritten gewesen sei, sagte Scholz. Inzwischen jedoch gebe es die Flügel zumindest "in dieser Weise, wie das damals wohl der Fall gewesen ist", nicht mehr. Scholz selbst trat 1975 in die SPD ein, ein Jahr nach der Gründung des Seeheimer Kreises./tam/DP/mis