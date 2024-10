Scholz und Habeck reisen nach Indien

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bricht am Donnerstag zu einer Reise nach Indien auf, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bekanntgab. Anlass der Reise sind nach ihren Angaben deutsch-indische Regierungskonsultationen in Neu-Delhi. Scholz werde am Freitag den indischen Premierminister Narendra Modi zu einem Gespräch treffen. Anschließend werden beide laut den Angaben auf der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft eine Rede halten. Danach werde es unter dem Vorsitz der Regierungschefs eine gemeinsame Plenarsitzung aller Teilnehmenden der Regierungskonsultationen geben. Geplant sei auch eine Pressebegegnung.

Am Samstag reist Scholz dann laut der Vize-Regierungssprecherin nach Vasco da Gama im indischen Bundesstaat Goa weiter. Dort werde der Kanzler unter anderem die Fregatte "Baden-Württemberg" und den Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" besuchen, die sich im Rahmen des Indo-Pacific Deployment der Bundeswehr vor Ort befänden.

Zusätzlich werde auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach Indien reisen, gab Ministeriumssprecher Stephan Gabriel Haufe bei derselben Pressekonferenz bekannt. Habeck starte bereits am Mittwoch und werde am Donnerstag die Asien-Pazifik-Konferenz eröffnen, die gemeinsam durch den Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, das Bundeswirtschaftsministerium sowie die deutschen Außenhandelskammern organisiert werde. Habeck treffe auch seine indischen Amtskollegen für Energie und Handel. Ziel der Reise sei auch eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Wasserstoffproduktion und der Bereitstellung von Wasserstoff. Habeck werde von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, mit Vertretern aus der chemischen Industrie, der Energie- und Umwelttechnik, dem Transportwesen, der Metallproduktion und aus dem Bereich der Energienetze.

Das Bundeskabinett hatte vergangene Woche eine Fachkräftestrategie Indien beschlossen, die anhand von dreißig konkreten Maßnahmen aufzeigt, wie die Fachkräftegewinnung aus Indien ausgebaut werden soll. Zudem sei das Grundsatzdokument "Fokus auf Indien" beschlossen worden, sagte Hoffmann. Dabei gehe es um die Zusammenarbeit im Bereich von Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch in vielen anderen Bereichen wie Entwicklungszusammenarbeit, Klima- und Umweltschutz, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, Forschung und Wissenschaftskooperation und Fachkräftegewinnung.

