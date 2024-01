Scholz verspricht Bauern Bürokratieabbau und behutsame Veränderungen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim Besuch der Grünen Woche in Berlin die Bedeutung der Landwirtschaft für Deutschland hervorgehoben und den Bauern pragmatische Verbesserungen für ihre Arbeit in Aussicht gestellt. Dazu zählte er besonders auch einen Abbau an Bürokratie. Insgesamt seien für die Landwirtschaft behutsame Veränderungen nötig.

"Wir in der Bundesregierung haben uns ganz fest vorgenommen, dass wir ganz konkret auch im Gespräch mit der bäuerlichen Landwirtschaft darüber diskutieren, was wir an pragmatischen Dingen unternehmen können, um die wirtschaftliche Tätigkeit dieser Unternehmen zu erleichtern und ihnen eine gute ökonomische Zukunft zu ermöglichen", sagte Scholz nach dem Besuch der Grünen Woche. "Es gibt in der Tat viel zu viel Bürokratie."

Diese Klage über das Ausmaß an Bürokratie hätten schon sehr viele schon sehr oft und sehr lange zum Ausdruck gebracht, ohne dass es dann hinterher tatsächlich spürbare Konsequenzen gegeben hätte. Scholz zeigte sich überzeugt, dass seine Regierung einen anderen Weg geht.

"Deshalb sind wir schon sehr stolz auch darauf, dass wir mit ziemlich vielen Maßnahmen schon vorangegangen sind. Aber wir sind noch weit weg von dem Zustand, den wir uns für die Landwirtschaft der Zukunft vorstellen", sagte Scholz.

Man wolle die Vorschriften so verändern, dass das Leben auf dem Hof leichter werde. Auf die Landwirtschaft kämen insgesamt große Veränderungen zu. "Das muss behutsam geschehen und immer mit Blick auf die Machbarkeit. Auch das ist etwas, worauf sich alle in der Landwirtschaft Tätigen verlassen können", so Scholz.

Seit Anfang des Monats hat es landesweit Proteste von Bäuerinnen und Bauern über die geplante stufenweise Kürzung von Subventionen für Agrardiesel gegeben. Die Regierungskoalition hält an diesen Kürzungen fest.

