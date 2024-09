Scholz verspricht jungen Menschen eine stabile Rente

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den jungen Menschen in Deutschland eine stabile Rente garantiert. "Dass wir ein stabiles Rentenniveau in Deutschland garantieren wollen, das ist eines der großen Vorhaben dieser Regierung", sagte Scholz bei der Generaldebatte im Bundestag. "Es hat etwas mit Zuversicht zu tun, dass man bei einem so langen Lebensprojekt jedes einzelnen Menschen Sicherheit schafft. Wir garantieren diese Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger", betonte Scholz.

Die 17-Jährigen im Land, die nun die Schule verlassen und fünf Jahrzehnte lang Rentenbeiträge zahlen würden, müssten wissen, worauf sie sich in Zukunft verlassen könnten, sagte Scholz. "Das wichtigste Vermögen, das viele in unserem Land haben, ist ihr Anspruch in der Altersvorsorge, die Rentenversicherung", sagte Scholz. Junge Menschen bräuchten daher eine "klare Aussage", die diese Regierung ihnen geben wolle.

Gleichzeitig versprach Scholz alles dafür tun zu wollen, um die Familien im Land zu unterstützen und den Ausbau von Ganztagsangeboten und Kitas voranzutreiben. Dafür gebe die Bundesregierung Milliarden aus, erklärte er. Zugleich betonte der Kanzler, dass er auch älteren Menschen mehr Flexibilität im Alter bieten wolle. So sollen Ältere länger arbeiten können, wenn sie das möchten, sagte der Kanzler. Die Bundesregierung wolle dafür gute Rahmenbedingungen schaffen./faa/DP/mis