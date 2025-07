KIEW (dpa-AFX) - Deutschland hat der Ukraine bereits über 60 Flugabwehrpanzer des Typs Gepard geliefert. "Das heißt, die Mehrzahl der Geparden, die man in den Wäldern der gesamten Welt fangen kann, wurden eingefangen und sie weiden auf ukrainischem Grasland", sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, Journalisten in Kiew, meldete die Agentur Interfax-Ukraine. Der Diplomat lobte das System für seine Effektivität bei der Bekämpfung russischer Drohnen.

Deutschland liefere zudem weitere Flugabwehrsysteme des Typs Iris-T. "Sieben sind bereits eingetroffen, das achte wird geliefert", sagte Makeiev. Zudem werde an einer Kooperation mit Rheinmetall gearbeitet, um Geschütze der deutschen Firma zusammen mit Raketensystemen auf Fahrgestelle zu montieren, die in der Ukraine vorhanden seien.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Deutschland ist dabei der führende Lieferant von modernen Flugabwehrsystemen./ast/DP/nas