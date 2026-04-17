DNA Aktie
WKN DE: A2DG44 / ISIN: FI4000062385
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17.04.2026 14:43:28
SCHQ vs. TLT: Same Treasury DNA, Very Different Cost and Duration
The Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (NYSEMKT:SCHQ) stands out for its ultra-low fees and marginally higher yield, while the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT) dominates in assets under management.Both SCHQ and TLT target long-term U.S. Treasury bonds, appealing to investors seeking interest rate sensitivity and government-backed security. This comparison unpacks differences in cost, performance, risk, and structure to help clarify which fund may better align with different investment priorities.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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