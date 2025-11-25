Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
|
25.11.2025 13:18:03
Schroders chief issues staunch defence of London equity market
Public companies are vital for transparency and holding management to account, says Richard OldfieldWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
