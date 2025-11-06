Forge Global Holdings Aktie
WKN DE: A3DGB1 / ISIN: US34629L1035
|
06.11.2025 16:31:00
Schwab muscles its way into private markets, buying Forge Global for a hefty premium
Charles Schwab said it’s buying private-markets platform Forge Global just a week after Morgan Stanley said it would buy EquityZen, as the two rival firms expand their offerings into the growing realm of alternative investments.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
