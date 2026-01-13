Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt mittags ab

Der MDAX bewegt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent leichter bei 32 082,61 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 379,790 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,195 Prozent fester bei 32 383,56 Punkten in den Handel, nach 32 320,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 32 383,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32 064,55 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Wert von 29 959,19 Punkten auf. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 30 447,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der MDAX einen Stand von 25 042,10 Punkten auf.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,72 Prozent auf 96,20 EUR), FUCHS SE VZ (+ 3,18 Prozent auf 39,54 EUR), Aurubis (+ 2,65 Prozent auf 139,30 EUR), IONOS (+ 1,25 Prozent auf 28,45 EUR) und AUTO1 (+ 1,11 Prozent auf 30,84 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Fraport (-2,71 Prozent auf 71,70 EUR), AUMOVIO (-2,41 Prozent auf 45,44 EUR), KION GROUP (-2,36 Prozent auf 64,05 EUR), RENK (-2,34 Prozent auf 64,67 EUR) und RATIONAL (-2,26 Prozent auf 671,00 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 913 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,148 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at