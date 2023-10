Schwache Performance in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

Am Mittwoch verliert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,01 Prozent auf 12 728,01 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 104,445 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,082 Prozent fester bei 12 739,18 Punkten, nach 12 728,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12 726,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 739,18 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,837 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 12 968,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, wies der SDAX 13 631,17 Punkte auf. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 18.10.2022, bei 10 874,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 5,32 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SAF-HOLLAND SE (+ 5,37 Prozent auf 12,94 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,61 Prozent auf 8,80 EUR), Hypoport SE (+ 0,96 Prozent auf 115,60 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 0,94 Prozent auf 17,26 EUR) und GFT SE (+ 0,86 Prozent auf 28,22 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen secunet Security Networks (-2,90 Prozent auf 180,60 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2,88 Prozent auf 33,00 EUR), ADTRAN (-2,85 Prozent auf 7,49 USD), New Work SE (ex XING) (-2,00 Prozent auf 78,40 EUR) und Dermapharm (-1,66 Prozent auf 37,80 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 330 245 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,715 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die TRATON-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die pbb-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at