Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert letztendlich

Am Dienstag stand der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 1,36 Prozent im Minus bei 8 190,61 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,562 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 303,62 Punkte an der Kurstafel, nach 8 303,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 8 184,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 303,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 8 181,47 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2024, den Stand von 8 193,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 494,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6,08 Prozent. Bei 8 474,41 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Imperial Brands (+ 4,10 Prozent auf 22,36 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,14 Prozent auf 1,96 GBP), Ashtead (+ 1,35 Prozent auf 57,24 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,12 Prozent auf 19,00 GBP) und Marks Spencer (+ 1,11 Prozent auf 3,72 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Anglo American (-6,69 Prozent auf 22,82 GBP), Antofagasta (-5,15 Prozent auf 18,88 GBP), Rio Tinto (-4,83 Prozent auf 50,44 GBP), Glencore (-4,57 Prozent auf 4,18 GBP) und Prudential (-4,50 Prozent auf 6,87 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 57 537 918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 216,583 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,61 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at