Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Verluste

Der Dow Jones gönnt sich am Nachmittag eine Verschnaufpause.

Am Montag verliert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,14 Prozent auf 35 340,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,792 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 35 299,90 Zählern und damit 0,255 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (35 390,15 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 35 280,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 35 410,37 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 27.10.2023, den Wert von 32 417,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Wert von 34 346,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.11.2022, einen Stand von 34 347,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 1,23 Prozent auf 97,13 USD), Intel (+ 0,88 Prozent auf 44,35 USD), Walmart (+ 0,67 Prozent auf 157,10 USD), Salesforce (+ 0,63 Prozent auf 225,80 USD) und Microsoft (+ 0,63 Prozent auf 379,79 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-3,29 Prozent auf 20,17 USD), Amgen (-1,27 Prozent auf 262,10 USD), Chevron (-1,26 Prozent auf 143,07 USD), Merck (-0,99 Prozent auf 100,86 USD) und Dow (-0,99 Prozent auf 51,16 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 183 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2,699 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 9,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at