Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 2,60 Prozent auf 38 703,27 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,500 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,851 Prozent höher bei 40 075,33 Punkten, nach 39 737,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 39 056,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 38 499,27 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, lag der Dow Jones bei 39 375,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 38 675,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, stand der Dow Jones bei 35 065,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,62 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (-0,50 Prozent auf 124,61 USD), Procter Gamble (-1,19 Prozent auf 168,06 USD), Caterpillar (-1,27 Prozent auf 316,80 USD), Walmart (-1,27 Prozent auf 67,59 USD) und Home Depot (-1,52 Prozent auf 350,01 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Intel (-6,38 Prozent auf 20,11 USD), Apple (-4,82 Prozent auf 209,27 USD), Cisco (-4,11 Prozent auf 44,74 USD), Amazon (-4,10 Prozent auf 161,02 USD) und Visa (-3,80 Prozent auf 256,44 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 41 575 688 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3,090 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

