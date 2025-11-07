Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Index im Fokus
|
07.11.2025 12:27:07
Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht Abschläge
Am Freitag gibt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,47 Prozent auf 7 927,58 Punkte nach. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,441 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,267 Prozent höher bei 7 986,07 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 964,77 Punkten am Vortag.
Bei 7 926,93 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 000,99 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 2,36 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 974,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der CAC 40 auf 7 709,32 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 425,60 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,22 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 51 446 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 302,495 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,31 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen
|04.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|209,25
|0,89%
|Carrefour S.A.
|13,01
|0,04%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|608,00
|1,76%
|Société Générale (Societe Generale)
|54,82
|-1,47%
|Stellantis
|8,74
|0,38%
|Worldline SA
|1,88
|3,64%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 950,18
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.