Société Générale Aktie

Société Générale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 07.11.2025 12:27:07

Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht Abschläge

Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht Abschläge

Der CAC 40 bewegt sich am Freitag im Minus.

Am Freitag gibt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,47 Prozent auf 7 927,58 Punkte nach. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,441 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,267 Prozent höher bei 7 986,07 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 964,77 Punkten am Vortag.

Bei 7 926,93 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 000,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 2,36 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 974,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der CAC 40 auf 7 709,32 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 425,60 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,22 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 51 446 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 302,495 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,31 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen

04.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
20.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten DZ BANK
16.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
16.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 209,25 0,89% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,01 0,04% Carrefour S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 608,00 1,76% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Société Générale (Societe Generale) 54,82 -1,47% Société Générale (Societe Generale)
Stellantis 8,74 0,38% Stellantis
Worldline SA 1,88 3,64% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 950,18 -0,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen