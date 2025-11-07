Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht Abschläge

Am Freitag gibt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,47 Prozent auf 7 927,58 Punkte nach. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,441 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,267 Prozent höher bei 7 986,07 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 964,77 Punkten am Vortag.

Bei 7 926,93 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 000,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 2,36 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 974,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der CAC 40 auf 7 709,32 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 425,60 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,22 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 51 446 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 302,495 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,31 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at