Schwache Performance in Zürich: SLI legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der SLI zeigte sich am Mittwochabend im Minus.

Zum Handelsende gab der SLI im SIX-Handel um 0,24 Prozent auf 1 936,15 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,201 Prozent auf 1 936,93 Punkte an der Kurstafel, nach 1 940,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 927,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 951,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 0,097 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 1 918,78 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 11.06.2024, einen Wert von 1 961,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, betrug der SLI-Kurs 1 730,96 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,79 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Temenos (+ 1,70 Prozent auf 59,75 CHF), Sonova (+ 1,01 Prozent auf 300,50 CHF), Straumann (+ 0,98 Prozent auf 118,80 CHF), Givaudan (+ 0,80 Prozent auf 4 527,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,66 Prozent auf 500,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Lindt (-1,43 Prozent auf 11 000,00 CHF), Logitech (-1,36 Prozent auf 71,24 CHF), Novartis (-1,36 Prozent auf 97,47 CHF), Holcim (-1,03 Prozent auf 78,66 CHF) und Julius Bär (-0,83 Prozent auf 46,39 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 806 166 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,964 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Julius Bär-Aktie zu erwarten.

