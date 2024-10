Schwache Performance in Zürich: SLI schwächelt letztendlich

So performte der SLI am vierten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,82 Prozent tiefer bei 1 968,92 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,040 Prozent stärker bei 1 985,90 Punkten, nach 1 985,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 962,68 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 985,90 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,21 Prozent abwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 03.09.2024, den Stand von 1 997,80 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 03.07.2024, einen Stand von 1 951,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, stand der SLI noch bei 1 682,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,65 Prozent nach oben. Bei 2 023,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 3,13 Prozent auf 316,20 CHF), Sandoz (+ 2,05 Prozent auf 34,87 CHF), Temenos (+ 1,11 Prozent auf 58,95 CHF), SGS SA (+ 0,55 Prozent auf 95,32 CHF) und Novartis (+ 0,25 Prozent auf 97,47 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Sika (-3,92 Prozent auf 267,10 CHF), Geberit (-2,12 Prozent auf 535,80 CHF), Richemont (-1,95 Prozent auf 130,90 CHF), Roche (-1,66 Prozent auf 261,20 CHF) und Straumann (-1,59 Prozent auf 136,10 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 284 275 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 231,733 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Adecco SA-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at