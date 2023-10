HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Sandoz bei einem Kursziel von 35 Franken mit "Buy" aufgenommen. Damit gehe der bei Generika und Biosimilar-Nachahmerprodukten mit an der Weltspitze stehende Pharmahersteller nun seinen eigenen Weg, schrieb Analystin Victoria Lambert am Mittwochabend nach der vollzogenen Abspaltung vom Novartis-Konzern. Sie hob das Margenpotenzial, die gesunde Bilanz und die attraktive Bewertung hervor./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.