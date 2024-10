Schwache Performance in Zürich: SLI schwächelt zum Handelsende

Letztendlich beendete der SLI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 1 968,44 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,780 Prozent tiefer bei 1 953,75 Punkten in den Handel, nach 1 969,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 972,32 Punkte, das Tagestief hingegen 1 947,28 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der SLI auf 1 928,02 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 958,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 1 697,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 11,62 Prozent aufwärts. 2 023,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell SGS SA (+ 1,49 Prozent auf 95,18 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 4 445,00 CHF), Roche (+ 1,27 Prozent auf 263,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,98 Prozent auf 225,80 CHF) und Swisscom (+ 0,82 Prozent auf 552,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swatch (I) (-5,39 Prozent auf 180,80 CHF), ams-OSRAM (-4,19 Prozent auf 10,29 CHF), Richemont (-2,58 Prozent auf 130,05 CHF), Julius Bär (-1,03 Prozent auf 52,06 CHF) und UBS (-0,93 Prozent auf 26,69 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 820 831 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 229,506 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Adecco SA lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,53 Prozent.

