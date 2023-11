LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat AMS-Osram auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6 Franken belassen. Die Aktie des Herstellers von Sensoren und Beleuchtung bleibe wegen der anstehenden Kapitalerhöhung unter Druck, sehe aber zunehmend günstig aus, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es Unsicherheiten, was die künftige Wachstumsdynamik angehe./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 05:10 / GMT





