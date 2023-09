Schwache Performance in Zürich: SMI sackt zum Handelsende ab

So performte der SMI am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich schloss der SMI am Freitag nahezu unverändert (minus 0,63 Prozent) bei 11 014,76 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,259 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,520 Prozent auf 11 027,09 Punkte an der Kurstafel, nach 11 084,74 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 10 987,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 055,31 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 1,51 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 22.08.2023, einen Wert von 10 875,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, bewegte sich der SMI bei 11 183,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, erreichte der SMI einen Wert von 10 297,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 0,329 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 616,37 Punkten. Bei 10 395,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,61 Prozent auf 117,05 CHF), Givaudan (+ 0,64 Prozent auf 2 967,00 CHF), Alcon (+ 0,25 Prozent auf 71,14 CHF), Partners Group (+ 0,25 Prozent auf 1 021,50 CHF) und Lonza (+ 0,00 Prozent auf 426,30 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Holcim (-1,83 Prozent auf 58,04 CHF), Sonova (-1,59 Prozent auf 216,40 CHF), Sika (-1,33 Prozent auf 236,70 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 264,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,10 Prozent auf 32,26 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5 581 965 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 286,190 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2023 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,94 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

