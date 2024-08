Schwache Performance in Zürich: SMI schwächelt am Freitagmittag

Der SMI notiert am fünften Tag der Woche im Minus.

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 2,82 Prozent tiefer bei 11 970,43 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,457 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 2,01 Prozent tiefer bei 12 069,38 Punkten, nach 12 317,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 970,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 109,93 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 2,61 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 12 011,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, stand der SMI noch bei 11 209,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wies der SMI einen Wert von 11 212,70 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7,16 Prozent. Bei 12 434,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Nestlé (-0,25 Prozent auf 88,92 CHF), Roche (-1,05 Prozent auf 282,80 CHF), Swisscom (-1,49 Prozent auf 530,00 CHF), Novartis (-1,70 Prozent auf 96,90 CHF) und Sonova (-2,38 Prozent auf 262,90 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-7,13 Prozent auf 45,30 CHF), UBS (-6,71 Prozent auf 24,87 CHF), Holcim (-5,40 Prozent auf 77,80 CHF), Logitech (-5,35 Prozent auf 74,94 CHF) und Geberit (-4,50 Prozent auf 535,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 462 671 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 243,327 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,99 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at