Schwache Performance in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer

Der SPI zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,18 Prozent leichter bei 14 605,30 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,996 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 14 642,90 Punkte an der Kurstafel, nach 14 631,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 14 594,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 670,28 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Der SPI wurde vor einem Monat, am 15.12.2023, mit 14 657,38 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 14 240,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 492,11 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,243 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 743,38 Punkten. Bei 14 486,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Spexis (+ 13,64 Prozent auf 0,08 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 11,66 Prozent auf 0,09 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,45 Prozent auf 0,05 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 2,80 Prozent auf 44,00 CHF) und Swissquote (+ 2,72 Prozent auf 211,60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ObsEva (-14,17 Prozent auf 0,03 CHF), SoftwareONE (-9,06 Prozent auf 14,55 CHF), DocMorris (-5,63 Prozent auf 71,20 CHF), Idorsia (-4,55 Prozent auf 1,70 CHF) und Gurit (-4,48 Prozent auf 74,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 18 010 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,373 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Implenia-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,86 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at