Schwache Performance in Zürich: SPI beginnt die Sitzung im Minus

Am Mittwoch tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,26 Prozent leichter bei 15 236,37 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,896 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,087 Prozent tiefer bei 15 262,22 Punkten, nach 15 275,57 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 235,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 262,22 Einheiten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,971 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, mit 15 307,08 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, erreichte der SPI einen Wert von 14 589,71 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 24.04.2023, mit 15 132,16 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,57 Prozent zu. Bei 15 480,85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9,14 Prozent auf 7,76 CHF), ams (+ 3,10 Prozent auf 1,00 CHF), Gurit (+ 2,81 Prozent auf 62,30 CHF), VAT (+ 2,47 Prozent auf 472,50 CHF) und GAM (+ 2,34 Prozent auf 0,26 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen CI Com SA (-9,56 Prozent auf 1,23 CHF), ObsEva (-7,41 Prozent auf 0,01 CHF), Temenos (-6,74 Prozent auf 60,15 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-5,28 Prozent auf 9,14 CHF) und Relief Therapeutics (-5,06 Prozent auf 1,22 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 24 084 203 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 251,351 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Mit 7,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at