Schwache Performance in Zürich: SPI gibt nach

Der SPI erleidet am Dienstag Verluste.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,57 Prozent leichter bei 15 171,74 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,966 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,297 Prozent schwächer bei 15 214,03 Punkten in den Handel, nach 15 259,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 15 242,10 Punkte, das Tagestief hingegen 15 144,66 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Der SPI stand vor einem Monat, am 19.02.2024, bei 14 900,36 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 19.12.2023, den Stand von 14 578,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 13 905,31 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,13 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 452,41 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Meyer Burger (+ 9,43 Prozent auf 0,04 CHF), Idorsia (+ 5,78 Prozent auf 2,23 CHF), Rieter (+ 4,74 Prozent auf 114,80 CHF), Georg Fischer (+ 3,25 Prozent auf 71,55 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,17 Prozent auf 26,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Vetropack A (-14,78 Prozent auf 34,30 CHF), ObsEva (-11,11 Prozent auf 0,01 CHF), ams (-9,72 Prozent auf 0,98 CHF), Kinarus (-9,52 Prozent auf 0,00 CHF) und Evolva (-5,13 Prozent auf 0,85 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 46 112 567 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 258,219 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die Orascom Development-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Varia US Properties-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

