Schwache Performance in Zürich: SPI mit Abgaben

Der SPI zeigt sich am zweiten Tag der Woche leichter.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,49 Prozent auf 16 036,33 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,120 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,248 Prozent auf 16 154,65 Punkte an der Kurstafel, nach 16 114,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 16 029,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 165,58 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 15 677,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, wies der SPI einen Wert von 15 245,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 829,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,07 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 10,55 Prozent auf 4,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,26 Prozent auf 1,60 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,73 Prozent auf 11,96 CHF), Meyer Burger (+ 2,86 Prozent auf 0,01 CHF) und Klingelnberg (+ 2,12 Prozent auf 16,85 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Arundel (-22,33 Prozent auf 0,16 CHF), Addex Therapeutics (-14,04 Prozent auf 0,06 CHF), Curatis (-7,83 Prozent auf 6,36 CHF), Medartis (-4,69 Prozent auf 73,20 CHF) und Kühne + Nagel International (-4,26 Prozent auf 255,90 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 55 193 688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 261,025 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

