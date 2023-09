Schwache Performance in Zürich: SPI sackt am Nachmittag ab

Am Donnerstag geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,33 Prozent auf 14 598,12 Punkte nach unten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,950 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,399 Prozent tiefer bei 14 587,95 Punkten in den Handel, nach 14 646,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 14 582,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 709,59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,440 Prozent abwärts. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 21.08.2023, einen Stand von 14 307,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 705,98 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, bei 13 380,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 3,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 314,62 Punkten. 13 616,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Achiko (-38,46 Prozent auf 0,00 CHF), Idorsia (-8,40 Prozent auf 3,38 CHF), Medartis (-4,87 Prozent auf 86,00 CHF), Autoneum (-4,30 Prozent auf 115,60 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,11 Prozent auf 2,10 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 736 692 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,374 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

2023 hat die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index bietet die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at