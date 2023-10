Schwache Performance in Zürich: SPI sackt zum Start ab

Am Mittwoch tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,24 Prozent schwächer bei 14 331,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,883 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,309 Prozent auf 14 321,46 Punkte an der Kurstafel, nach 14 365,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 14 318,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 331,75 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, stand der SPI bei 14 460,25 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 14 485,85 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 11.10.2022, einen Wert von 13 063,76 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,05 Prozent zu. Bei 15 314,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 13 616,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Kinarus (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,26 Prozent auf 5,88 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,86 Prozent auf 2,15 CHF), LEM (+ 2,16 Prozent auf 2 035,00 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 2,14 Prozent auf 7,64 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Evolva (-5,00 Prozent auf 2,85 CHF), Richemont (-4,96 Prozent auf 108,25 CHF), Kudelski (-4,76 Prozent auf 1,50 CHF), Swatch (N) (-2,92 Prozent auf 43,25 CHF) und Adecco SA (-2,79 Prozent auf 35,91 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 551 766 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 273,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

