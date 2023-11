Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Anleger in Zürich treten am Freitag den Rückzug an.

Am Freitag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,72 Prozent leichter bei 13 871,54 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,829 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,156 Prozent schwächer bei 13 949,91 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 971,68 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 13 855,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 952,53 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 0,329 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 10.10.2023, den Stand von 14 365,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, bewegte sich der SPI bei 14 726,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, stand der SPI noch bei 14 244,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 1,23 Prozent abwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Arundel (+ 37,50 Prozent auf 0,22 CHF), Kinarus (+ 33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9,09 Prozent auf 3,24 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,79 Prozent auf 1,73 CHF) und lastminutecom (+ 4,84 Prozent auf 24,90 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Spexis (-29,33 Prozent auf 0,05 CHF), Talenthouse (-19,05 Prozent auf 0,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,28 Prozent auf 13,30 CHF), Richemont (-5,95 Prozent auf 105,85 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-5,71 Prozent auf 9,90 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 8 820 600 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 265,895 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2023 hat die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

