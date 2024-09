Schwache Performance in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitag wieder ab.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 16 010,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,139 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,246 Prozent leichter bei 16 029,71 Punkten in den Handel, nach 16 069,18 Punkten am Vortag.

Bei 16 010,29 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 033,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,507 Prozent aufwärts. Der SPI lag vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 16 289,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, wies der SPI einen Wert von 16 118,07 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.09.2023, den Stand von 14 646,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,89 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 9,68 Prozent auf 0,07 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,35 Prozent auf 0,19 CHF), Orascom Development (+ 2,56 Prozent auf 4,41 CHF), Xlife Sciences (+ 1,85 Prozent auf 33,00 CHF) und METALL ZUG (+ 1,65 Prozent auf 1 235,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Curatis (-6,76 Prozent auf 13,80 CHF), Evolva (-5,93 Prozent auf 0,86 CHF), VAT (-3,24 Prozent auf 403,80 CHF), Swatch (I) (-3,12 Prozent auf 152,40 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2,72 Prozent auf 7,50 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 517 144 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 241,640 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at