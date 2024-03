Schwache Performance in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Abgaben

Der SPI notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

Der SPI verliert im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,16 Prozent auf 15 175,93 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,965 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,113 Prozent tiefer bei 15 182,41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 199,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 15 182,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 175,93 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,915 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 947,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 578,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, wies der SPI einen Stand von 13 953,41 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,16 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 452,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Idorsia (+ 10,31 Prozent auf 2,48 CHF), Lonza (+ 4,77 Prozent auf 505,20 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 2,50 Prozent auf 0,08 CHF), Arundel (+ 2,10 Prozent auf 0,15 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 1,69 Prozent auf 9,64 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Meyer Burger (-42,06 Prozent auf 0,02 CHF), Spexis (-22,22 Prozent auf 0,07 CHF), Kinarus (-18,18 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-13,08 Prozent auf 0,01 CHF) und Richemont (-3,54 Prozent auf 134,90 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 13 264 836 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 256,356 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Orascom Development-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Im Index weist die Varia US Properties-Aktie mit 7,04 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

