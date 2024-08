Schwache Performance in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels im Minus

Um 09:12 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,26 Prozent auf 16 246,49 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,184 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,361 Prozent auf 16 230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 16 289,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 16 230,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 252,65 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,365 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, notierte der SPI bei 16 153,95 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 21.05.2024, einen Stand von 15 996,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, wurde der SPI mit 14 307,85 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,51 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 484,31 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 11,45 Prozent auf 5,84 CHF), Meier Tobler (+ 3,73 Prozent auf 26,45 CHF), BKW (+ 1,78 Prozent auf 159,90 CHF), Novavest Real Estate (+ 1,54 Prozent auf 32,90 CHF) und Addex Therapeutics (+ 1,36 Prozent auf 0,06 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Gurit (-5,68 Prozent auf 34,90 CHF), Sonova (-3,16 Prozent auf 282,40 CHF), Orior (-3,10 Prozent auf 56,20 CHF), Schweizerische Nationalbank (-2,91 Prozent auf 3 670,00 CHF) und Inficon (-1,98 Prozent auf 1 188,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Addex Therapeutics-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 133 397 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 254,859 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent bei der CPH Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at