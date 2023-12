Schwacher Handel: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Am Dienstag steht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,07 Prozent im Minus bei 1 658,28 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,027 Prozent schwächer bei 1 659,04 Punkten, nach 1 659,48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 653,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 1 659,81 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Stand von 1 607,47 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, bei 1 601,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wurde der ATX Prime auf 1 567,66 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,71 Prozent zu. Bei 1 789,53 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 1 513,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 2,82 Prozent auf 3,65 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,53 Prozent auf 25,20 EUR), voestalpine (+ 1,21 Prozent auf 26,84 EUR), Addiko Bank (+ 1,10 Prozent auf 13,80 EUR) und S IMMO (+ 0,79 Prozent auf 12,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-1,51 Prozent auf 32,70 EUR), Semperit (-1,42 Prozent auf 13,84 EUR), Flughafen Wien (-1,21 Prozent auf 49,00 EUR), UBM Development (-0,98 Prozent auf 20,20 EUR) und FACC (-0,84 Prozent auf 5,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 21 092 Aktien gehandelt. Mit 30,312 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,22 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

