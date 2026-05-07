Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich

Am Donnerstag zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,63 Prozent leichter bei 49 596,97 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,530 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,938 Prozent leichter bei 49 442,19 Punkten, nach 49 910,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 50 130,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 49 487,97 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,365 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, lag der Dow Jones bei 46 584,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, mit 50 115,67 Punkten bewertet. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 41 113,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,84 Prozent auf 186,34 USD), IBM (+ 2,47 Prozent auf 231,31 USD), NVIDIA (+ 1,77 Prozent auf 211,50 USD), Microsoft (+ 1,65 Prozent auf 420,77 USD) und Nike (+ 1,21 Prozent auf 44,41 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-3,37 Prozent auf 895,69 USD), JPMorgan Chase (-2,74 Prozent auf 306,27 USD), 3M (-1,90 Prozent auf 143,75 USD), Chevron (-1,44 Prozent auf 182,50 USD) und Amazon (-1,39 Prozent auf 271,17 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 39 646 075 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,064 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at