Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der Dow Jones verlor schlussendlich an Wert.

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,73 Prozent leichter bei 39 669,39 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 15,444 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,394 Prozent höher bei 40 527,82 Punkten in den Handel, nach 40 368,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 40 416,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39 394,75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,16 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, mit 41 488,19 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 153,13 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2024, den Stand von 37 798,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,42 Prozent abwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 1,13 Prozent auf 252,48 USD), Boeing (+ 0,61 Prozent auf 156,47 USD), Chevron (+ 0,61 Prozent auf 135,36 USD), UnitedHealth (+ 0,25 Prozent auf 585,04 USD) und Johnson Johnson (+ 0,19 Prozent auf 153,91 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-6,87 Prozent auf 104,49 USD), Amgen (-4,29 Prozent auf 282,64 USD), Apple (-3,89 Prozent auf 194,27 USD), Microsoft (-3,66 Prozent auf 371,61 USD) und 3M (-3,55 Prozent auf 130,46 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 94 568 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,668 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2025 weist die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at