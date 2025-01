Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich leichter

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,20 Prozent auf 8 484,96 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,625 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 502,35 Punkten in den Montagshandel, nach 8 502,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8 503,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 462,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 27.12.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 149,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Wert von 8 248,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 635,09 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 2,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 586,68 Punkten. Bei 8 160,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell BAT (+ 4,79 Prozent auf 31,52 GBP), Airtel Africa (+ 3,12 Prozent auf 1,30 GBP), Vodafone Group (+ 2,75 Prozent auf 0,69 GBP), GSK (+ 2,56 Prozent auf 13,91 GBP) und ConvaTec (+ 2,42 Prozent auf 2,45 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Anglo American (-6,15 Prozent auf 23,80 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-5,68 Prozent auf 9,99 GBP), Halma (-4,40 Prozent auf 27,84 GBP), Rolls-Royce (-4,27 Prozent auf 5,80 GBP) und Ashtead (-3,78 Prozent auf 51,98 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 19 399 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,608 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die Frasers Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at