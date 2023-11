Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

So performte der MDAX schlussendlich.

Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,91 Prozent auf 24 908,68 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 230,963 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,430 Prozent stärker bei 25 245,07 Punkten, nach 25 136,98 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 303,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 892,60 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, lag der MDAX bei 25 403,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der MDAX einen Stand von 28 087,88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, bei 23 811,57 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,23 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 29 815,39 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 70,18 EUR), Telefonica Deutschland (+ 1,64 Prozent auf 1,71 EUR), United Internet (+ 1,47 Prozent auf 20,06 EUR), Vitesco Technologies (+ 1,25 Prozent auf 93,25 EUR) und HENSOLDT (+ 1,14 Prozent auf 28,42 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen K+S (-6,74 Prozent auf 14,73 EUR), EVOTEC SE (-6,25 Prozent auf 16,44 EUR), LANXESS (-6,09 Prozent auf 21,60 EUR), TAG Immobilien (-3,72 Prozent auf 11,27 EUR) und HelloFresh (-2,63 Prozent auf 21,11 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 6 420 490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 15,403 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,23 zu Buche schlagen. Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at