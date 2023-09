Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Freitagabend hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Letztendlich schloss der MDAX nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 26 536,25 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 244,764 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,437 Prozent schwächer bei 26 459,19 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 575,43 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26 625,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 424,81 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,75 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 22.08.2023, einen Stand von 27 239,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, stand der MDAX bei 26 898,25 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 22.09.2022, einen Wert von 23 267,31 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 4,16 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 25 253,77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Befesa (+ 3,02 Prozent auf 28,68 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,64 Prozent auf 98,74 EUR), Stabilus SE (+ 2,34 Prozent auf 52,40 EUR), Nordex (+ 2,27 Prozent auf 11,70 EUR) und Jungheinrich (+ 1,97 Prozent auf 29,04 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-3,71 Prozent auf 28,56 EUR), Delivery Hero (-3,51 Prozent auf 30,21 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,28 Prozent auf 6,68 EUR), HOCHTIEF (-2,19 Prozent auf 95,95 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,50 Prozent auf 41,97 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 304 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 14,998 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

