Schwacher Handel in Moskau: RTS im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Moskau am fünften Tag der Woche.

Der RTS notiert im MICEX-Handel um 15:01 Uhr um 0,89 Prozent leichter bei 1 138,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,279 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,625 Prozent auf 1 141,79 Punkte an der Kurstafel, nach 1 148,97 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 151,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 135,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der RTS seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den RTS bereits um 0,910 Prozent nach oben. Der RTS verzeichnete vor einem Monat, am 24.10.2023, den Wert von 1 102,37 Punkten. Der RTS bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, bei 1 043,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, erreichte der RTS einen Wert von 1 146,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 18,24 Prozent nach oben. Bei 1 159,55 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. Das Jahrestief steht hingegen bei 900,08 Zählern.

Heutige Tops und Flops im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind aktuell Yandex (+ 1,35 Prozent auf 2 593,80 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 0,99 Prozent auf 0,79 RUB), TATNEFT PJSC (+ 0,87 Prozent auf 646,70 RUB), LSR (+ 0,76 Prozent auf 666,00 RUB) und TATNEFT Pref (+ 0,75 Prozent auf 644,50 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen derweil Polymetal (-10,97 Prozent auf 429,30 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-2,42 Prozent auf 2,18 RUB), SOLLERS (-2,20 Prozent auf 776,50 RUB), VSMPO-AVISMA (-1,94 Prozent auf 35 300,00 RUB) und Mvideo PJSC (-1,58 Prozent auf 180,90 RUB).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im RTS auf

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49 558 310 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Yandex mit 6,275 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die VTB Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 51 036,68 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at