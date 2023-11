Schwacher Handel in Moskau: RTS sackt zum Ende des Montagshandels ab

Der RTS sank im MICEX-Handel schlussendlich um 0,97 Prozent auf 1 132,05 Punkte. Der Börsenwert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 6,254 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0,150 Prozent tiefer bei 1 141,44 Punkten, nach 1 143,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1 128,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 146,15 Punkten verzeichnete.

RTS-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 27.10.2023, wies der RTS einen Wert von 1 079,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, erreichte der RTS einen Wert von 1 043,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.11.2022, mit 1 141,07 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 17,54 Prozent. Das RTS-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 159,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Punkte.

RTS-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind derzeit Polymetal (+ 17,32 Prozent auf 464,00 RUB), Bashneft (+ 2,59 Prozent auf 2 400,50 RUB), Yandex (+ 0,95 Prozent auf 2 619,20 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 0,92 Prozent auf 0,80 RUB) und Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 0,80 Prozent auf 207,03 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich derweil VSMPO-AVISMA (-5,24 Prozent auf 33 640,00 RUB), SOLLERS (-4,75 Prozent auf 741,50 RUB), Mechel (-4,08 Prozent auf 296,90 RUB), Federal Grid (-3,78 Prozent auf 0,11 RUB) und LSR (-3,06 Prozent auf 651,60 RUB).

Welche RTS-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 56 009 600 000 Aktien gehandelt. Im RTS weist die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 6,254 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der RTS-Werte

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die VTB Bank-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 51 282,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

