Schwacher Handel in Moskau: RTS schwächelt

Am Freitag bewegt sich der RTS um 15:01 Uhr via MICEX 0,48 Prozent leichter bei 1 123,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 6,307 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der RTS 0,621 Prozent schwächer bei 1 122,21 Punkten, nach 1 129,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 114,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 127,54 Zählern.

So entwickelt sich der RTS seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, lag der RTS bei 1 046,79 Punkten. Der RTS bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, bei 1 028,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, wies der RTS einen Wert von 1 151,56 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 16,69 Prozent zu. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 139,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im RTS

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich derzeit Surgutneftegas (+ 3,14 Prozent auf 32,16 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 3,12 Prozent auf 58,97 RUB), TATNEFT Pref (+ 2,81 Prozent auf 615,70 RUB), TATNEFT PJSC (+ 2,31 Prozent auf 616,00 RUB) und Rosneft Oil Company (+ 1,48 Prozent auf 581,25 RUB). Unter Druck stehen im RTS hingegen SOLLERS (-2,39 Prozent auf 857,00 RUB), Mechel (-1,06 Prozent auf 327,81 RUB), Bashneft (-1,00 Prozent auf 2 174,00 RUB), ALROSA (-0,99 Prozent auf 66,29 RUB) und Federal Grid (-0,66 Prozent auf 0,12 RUB).

RTS-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via MICEX 47 581 870 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie weist im RTS mit 6,317 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Werte im Fokus

Die VTB Bank-Aktie weist mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Mit 52 914,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at