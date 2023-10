Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus

Der Dow Jones notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 32 707,08 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 10,385 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,710 Prozent stärker bei 33 017,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 32 784,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 32 675,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 32 787,56 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,867 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 550,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 35 282,72 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, bei 32 033,28 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,30 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 10,98 Prozent auf 36,09 USD), Boeing (+ 1,71 Prozent auf 182,15 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,41 Prozent auf 22,01 USD), Microsoft (+ 1,33 Prozent auf 332,25 USD) und Apple (+ 0,80 Prozent auf 168,23 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Chevron (-5,00 Prozent auf 147,01 USD), JPMorgan Chase (-2,01 Prozent auf 137,93 USD), Travelers (-1,27 Prozent auf 162,38 USD), Johnson Johnson (-1,17 Prozent auf 147,26 USD) und Amgen (-1,15 Prozent auf 266,60 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 318 473 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,534 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,08 Prozent, die höchste im Index.

