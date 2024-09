Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Abgaben

So performte der Dow Jones zum Handelsende.

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 41 503,10 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,812 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,283 Prozent auf 41 723,78 Punkte an der Kurstafel, nach 41 606,18 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 41 449,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 41 981,97 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,164 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, notierte der Dow Jones bei 40 659,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, lag der Dow Jones bei 38 834,86 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 18.09.2023, bei 34 624,30 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41 981,97 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 1,80 Prozent auf 220,69 USD), Walt Disney (+ 0,78 Prozent auf 93,58 USD), Walmart (+ 0,55 Prozent auf 79,03 USD), UnitedHealth (+ 0,47 Prozent auf 580,65 USD) und Caterpillar (+ 0,40 Prozent auf 355,12 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Intel (-3,26 Prozent auf 20,77 USD), Honeywell (-1,27 Prozent auf 201,64 USD), American Express (-1,21 Prozent auf 262,18 USD), Procter Gamble (-1,11 Prozent auf 173,92 USD) und Salesforce (-1,08 Prozent auf 252,43 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 29 825 865 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,959 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,09 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

