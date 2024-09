NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 26 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Analyst Harlan Sur attestierte dem Chipkonzern in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar eine "gute Klarstellung bereits angekündigter Maßnahmen". Große neue Erkenntnisse habe es damit nicht gegeben. Die erweiterte strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) sollte das Vertrauen in den wachsenden Kundenstamm zusätzlich stärken./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 20:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 00:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.