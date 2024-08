Schwacher Handel in Zürich: SLI schlussendlich schwächer

Der SLI notierte am zweiten Tag der Woche im negativen Bereich.

Letztendlich verlor der SLI im SIX-Handel 0,30 Prozent auf 1 861,36 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,447 Prozent auf 1 875,24 Punkte an der Kurstafel, nach 1 866,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 847,79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 882,12 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der SLI auf 1 953,39 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, stand der SLI bei 1 857,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der SLI auf 1 759,59 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 6,04 Prozent auf 272,20 CHF), Temenos (+ 1,57 Prozent auf 55,15 CHF), Alcon (+ 0,81 Prozent auf 77,44 CHF), Straumann (+ 0,71 Prozent auf 106,65 CHF) und Swiss Re (+ 0,70 Prozent auf 100,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams (-3,17 Prozent auf 1,02 CHF), SGS SA (-1,74 Prozent auf 89,22 CHF), Kühne + Nagel International (-1,47 Prozent auf 248,20 CHF), Schindler (-1,42 Prozent auf 222,00 CHF) und Richemont (-1,41 Prozent auf 122,40 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 925 727 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,863 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at