Schwacher Handel in Zürich: SLI verliert letztendlich

Am Freitag legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag notierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,20 Prozent tiefer bei 1 943,73 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,256 Prozent stärker bei 1 952,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 947,67 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 941,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 1 954,31 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,222 Prozent nach oben. Der SLI lag vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 1 943,98 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 28.03.2024, einen Stand von 1 923,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der SLI einen Stand von 1 751,99 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,22 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 993,61 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 1,88 Prozent auf 1,24 CHF), Partners Group (+ 1,45 Prozent auf 1 154,00 CHF), Swisscom (+ 1,14 Prozent auf 505,50 CHF), Temenos (+ 0,81 Prozent auf 62,00 CHF) und Novartis (+ 0,75 Prozent auf 96,17 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Givaudan (-2,09 Prozent auf 4 260,00 CHF), Straumann (-2,07 Prozent auf 111,30 CHF), Swatch (I) (-1,87 Prozent auf 184,05 CHF), Richemont (-1,23 Prozent auf 140,25 CHF) und Geberit (-1,19 Prozent auf 530,80 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 725 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 248,265 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at